Сеул, , 12:54 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai начала продажи обновленного седана G70 под своим независимым брендом Genesis в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap.

Genesis G70 предлагается с бензиновым турбодвигателем на 2.0 л, дизельным двигателем на 2.2 л или бензиновым турбомотором на 3.3 л. Кроме того, автомобиль получил дополнительные системы безопасности, такие как система помощи при переднем столкновении, система помощи при движении по полосе, система оповещения водителя.

Стоимость G70 составляет от 32 000 до 45 000 долларов (2,044−2,875 млн рублей).

Сообщается, что эта модель будет экспортироваться в Соединённые Штаты и на другие рынки с конца этого года.

Напомним, компания Hyundai производит G70 с 2017 года. Модель была представлена в Сеуле 15 сентября 2017 года. Этот седан конкурирует с немецкими моделями Audi A4, BMW 3 и Mercedes-Benz C-class.

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