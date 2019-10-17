Бишкек, , 12:45 — REGNUM Правительство Киргизии отменило ранее обязательную для автовладельцев процедуру получения в налоговой службе наклейки об уплате транспортного налога. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, передает «Кабар».

Отмечается, что, по информации правительственных аналитиков, исключение этой бюрократической процедуры позволит сократить ежегодные издержки налогоплательщиков на 192 млн сомов (176,9 млн рублей).

Также стало известно о том, что глава правительства распорядился о лишении сотрудников госавтоинспекции права требовать от водителей квитанций об уплате транспортного налога.