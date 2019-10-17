Москва, , 12:48 — REGNUM Закон о передаче земельных участков в Крыму и Севастополе в собственность общероссийских организаций инвалидов Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Речь идёт о земельных участках, которые на 1 января 2019 занимали общероссийские общественные организации инвалидов, а также учрежденнные ими предприятия. Теперь они смогут получить эти земли с установленными на ними зданиями в собственность на безвозмездной основе.

Как напоминали авторы инициативы, такие нормы действуют на территории РФ с 2005 года, однако распространить их на Крым и Севастополь сразу не удалось, так как земельные участки находились на праве бессрочного безвозмездного пользования у предприятий Украинского товарищества слепых и Украинского товарищества глухих. Сегодня имущество этих предприятий передано Всероссийскому обществу слепых и Всероссийскому обществу глухих в качестве имущественного взноса РФ.