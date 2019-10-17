Бишкек, , 12:28 — REGNUM За четыре месяца работы 100 работающих на метане автобусов, закупленных мэрией Бишкека, позволили бюджету столицы Киргизии сэкономить 20 млн сомов (18,4 млн рублей), передает пресс-служба компании «Газпром Кыргызстан».

По данным столичного муниципалитета, сейчас в Бишкеке зарегистрировано 400 тысяч автомобилей, при этом город рассчитан лишь на 40 тысяч машин.

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Отмечается, что 90% вредных выбросов в киргизской столице приходится на транспортные средства, в 2018 году их количество в целом по республике достигло 180 тысяч тонн.

«Использование метана дает серьезную экономию на более чем 50% и существенно сокращает выбросы выхлопных газов, что положительно влияет на экологию города Бишкек», — подчеркивает мэр Азиз Суракматов.

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