Пекин, , 12:29 — REGNUM Товарооборот Китая в нынешнем году снизился и это произошло из-за протекционистских мер США. Об этом 17 октября заявил на регулярном брифинге официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

Груз из Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Фэна, в 2019 году из-за негативного влияния протекционистских мер США рост мировой экономики стал ослабленным, а потому некоторые организации снизили свои прогнозы развития глобальной торговли.

«В итоге экспорт и импорт Китая продемонстрировал спад», — заявил Гао Фэн.

При этом, как рассказал представитель китайского министерства, в целом за три квартала 2019 года внешняя торговля КНР развивалась стабильным образом со структурной оптимизацией и повышением составляющей качества.

Отметим, по данным статистики, международный китайский товарооборот в период с января по сентябрь текущего года включительно сократился в годовом исчислении на 2,4%, до $3,35 трлн.