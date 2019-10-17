Ростов-на-Дону, , 12:25 — REGNUM Наряду с появившейся информацией о нарушениях при реставрации кафедрального собора во имя Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону стало известно, что к приезду Патриарха Кирилла работы по росписи храма завершить не успеют.

Комиссия, которая должна проверить наличие нарушений при проведении реставрации, приступит к работе после того, как объект будет сдан. Как уточняет ГТРК «Дон-ТР» со ссылкой на председателя комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Ивана Грунского, работы по росписи собора будут завершены в ноябре.

ИА REGNUM напоминает, что 26 и 27 октября на Соборной площади Ростова-на-Дону запланированы мероприятия по случаю окончания реставрационных работ в кафедральном соборе. Чин освящения храма совершит Патриарх Кирилл. По его окончании состоится крестный ход и литургия.

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