Симферополь, , 12:22 — REGNUM Ныне действующий федеральный закон рассматривает вино как обычную алкогольную продукцию, грубо говоря, смешивает водку с вином. Об этом на своей странице в Facebook 17 октября написал глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, новый закон должен регламентировать весь процесс производства вина.

«После воссоединения Крыма с Россией наши виноградари и виноделы не раз поднимали вопрос о принятии нового закона. Он должен регламентировать весь процесс производства вина от лозы до бокала, способствовать развитию производства отечественных вин, изготовленных из винограда, выращенного в России, в том числе в Крыму», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма выразил уверенность в том, что новый закон о виноградарстве и виноделии очень важен для развития полуострова, а его принятие придаст импульс развитию всей отрасли.

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