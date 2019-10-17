Киев, , 12:13 — REGNUM Хозяйственный суд Киева, который рассматривает дело о законности национализации Приватбанка и сегодня, 17 октября, мог озвучить свой вердикт, «заминировали» перед заседанием.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник отмечает, что о факте «минирования» помещений суда стало известно после анонимного телефонного звонка. В итоге из помещениясудабыли эвакуированы работники и посетители, время возобновления заседания пока не известно. Суд сообщит о возобновлении работы дополнительно.

Пресс-служба суда отмечает, что на место происшествия выехали следственно-оперативная группа управления полиции, кинологи и взрывотехники.

ИА REGNUM напоминает, что 8 октября суд закончил стадию выяснения обстоятельств дела о признании недействительным договора о продаже акций ПриватБанка государству в процессе национализации. Тогда же на 17 октября были назначены судебные дебаты. Эксперты отмечали, что в этот же день суд может принять может принять судьбоносное для украинской экономики решение по иску в пользу его предыдущего владельца, олигарха Игоря Коломойского.