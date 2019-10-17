Москва, , 12:06 — REGNUM В 2018 году из-за недостаточного вовлечения в хозяйственный оборот участков недр федеральный бюджет РФ недополучил не менее 11,5 млрд рублей. При этом доля состоявшихся торгов составило только 67%. Такие выводы по итогам проверки деятельности Роснедр сделала Счётная палата.

В СП добавили, что ещё 370 млн рублей могли пополнить казну от реализации пяти участков недр федерального значения, если бы не были допущены нарушения при расчёте разового платежа за пользование недрами.

Ещё одна проблема, на которую Счетная палата обратила внимание, — это неактуальные ставки регулярных платежей, которые не пересматривались с 2002 года.

«За это время индекс потребительских цен на товары и услуги составил 386,8%. Естественно, что бюджет теряет доход в этом случае», — сообщил аудитор Сергей Штогрин.

Кроме того, как минимум десять лет не пересматривались и ставки за проведение государственных экспертиз.

«Применение индекса инфляции к данным платежам позволило бы только за 2018 год дополнительно получить в федеральный бюджет порядка 1,1 млрд рублей», — отметили в СП.

Специалисты пришли к выводу, что закон о недрах необходимо актуализировать. По мнению СП, правительству РФ следует учесть эти факты и ввести коэффициент, отражающий инфляционные процессы.