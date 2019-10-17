Москва, , 12:06 — REGNUM По итогам сентября 2019 года в России было изготовлено около 100 тыс. автомобилей, что на 0,6% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Всего с января по сентябрь 2019 года с российских конвейеров сошло порядка 1,1 млн легковых машин. Это на 1,1% выше результата годичной давности.

За три квартала 2019 года выпуск грузовых автомобилей в России составил 109 тыс. экземпляров, что соответствует уровню прошлого года (-0,1%). За первый осенний месяц 2019 года было произведено 14 тыс. грузовиков, что на 5,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре АвтоВАЗ ввел дополнительные смены на линии Lada Granta в выходные дни. Кроме того, выпуск Chevrolet Niva на автопредприятии ЗАО «GM-АвтоВАЗ» был остановлен на неделю в сентябре из-за небольшого спроса на данное авто. А вот завод немецкой марки Mercedes-Benz в Подмосковье перешел с сентября на двухсменный режим работы.

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