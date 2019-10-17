Москва, , 11:58 — REGNUM В московском арбитраже рассмотрели иск Главного управления Центробанка России по Центральному федеральному округу о банкротстве ООО «РАМ Банк», которое три месяца назад лишилось лицензии. Банк признан несостоятельным, в отношении него ввели конкурсное производство. Подробности пока неизвестны, решение судом ещё не изготовлено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Конкурсным управляющим банка станет госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», представители которой уже выполняли роль временной администрации. Заседание по рассмотрению обоснованности претензий регулятора состоялось 16 октября 2019 года, до этого слушания откладывались в связи с необходимостью изучить дополнительные доказательства по делу.

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Напомним, банк, созданный в декабре 2007 года, был лишён лицензии 26 июля 2019 года. Среди причин — снижение капитала ниже минимальной планки, что привело к появлению финансовой «прорехи» около 1,8 млрд рублей. Иск о банкротстве был подан в конце августа текущего года. На момент отзыва лицензии банк по размеру активов был в РФ на 296-м месте.

Среди акционеров банка — жители Ростовской области, Краснодарского края, Москвы, а также ростовское ООО «АПК-Инвест», конечными владельцами которого являются гражданин Белоруссии Иван Володько и ростовчанин Денис Ширяев.