Киев, , 11:57 — REGNUM Белоруссия займется строительством нового речного порта на Днепре в Гомельской области возле границы с Украиной.

Как сообщили украинские СМИ 16 октября, такое заявление сделал министр транспорта и коммуникаций РБ Алексей Авраменко в рамках Второго форума регионов Украины и Белоруссии. Само мероприятие под руководством президентов стран состоялось в Житомире еще 3−4 октября, однако информация о новом порте появилась в украинском медиапространстве только сейчас.

Согласно заявлению Авраменко, на первом этапе строительства сумма инвестиций в проект составит 20 млн долларов. Украинские СМИ не сообщают другие подробности — сколько будет стоить порт в общем, когда проект может быть реализован и участвует ли в нём украинская сторона.

Вместе с тем отмечается, что первая очередь строительства порта начнется одновременно с дноуглублением Днепра украинской стороной. Ожидается, что после реализации проекта транзитный поток Украины увеличится на 6−7 млн тонн грузов за три года.

Чиновники министерства инфраструктуры Украины в настоящий момент опубликованную информацию не комментировали.