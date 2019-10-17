Ростов-на-Дону, 17 октября 2019, 11:57 — REGNUM Базовый перевозчик международного аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону) получил допуск Росавиации на рейсы в Мюнхен (Германия). Авиакомпания «Азимут» сможет отправлять рейсы три раза в неделю.
Как сообщает портал «Ростов транспорт», «Азимут» получил аналогичное разрешение для прямых рейсов в Мюнхен из Краснодара.
ИА REGNUM ранее сообщало, что ранее авиакомпания «Азимут» объявила об открытии авиасообщения с Тель-Авивом (Израиль) и Баку (Азербайджан).
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