Симферополь, , 12:00 — REGNUM Новый закон о виноградарстве и виноделии — очень важен для Крыма, его принятие придаст импульс развитию всей отрасли. Такое мнение на своей странице в Facebook 17 октября высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Виноградник в Крыму Марина Каширская © ИА REGNUM

«В Госдуму внесён законопроект, направленный на установление единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Это очень важный для Крыма документ… Уверен, что его принятие укрепит позиции отечественных производителей и придаст новый импульс развитию виноградарства и виноделия», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму внесли новую редакцию законопроекта, переработанную с учётом мнения представителей отрасли. Ожидается, что в первом чтении он будет рассмотрен 19 ноября, а в третьем — 19 декабря.

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