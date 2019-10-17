Сеул, , 12:01 — REGNUM В третьем квартале 2019 года экспорт продукции южнокорейских малых и средних предприятий (МСП) сократился на 3,3%, до 29,9 трлн вон (~$25,2 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса страны.

По их словам, в третьем квартале года число МСП, экспортирующих, свою продукцию увеличилось на 1,9%, до 63 055 предприятий. Известно, что данный показатель продолжает увеличиваться на протяжении девяти лет.

Доля МСП в общем экспорте страны также увеличилась на 1,7%, до 18,7%.

Как отмечают специалисты, на сокращение экспорта большее влияние оказал торговый спор Китая и США, ухудшение внешних торговых условий и спад мирового промышленного производства.

В частности, экспорт в Китай сократился на 13,6, отдельно в Гонконг — на 23,3%, на Тайвань — на 6%, однако экспорт в Японию, напротив, увеличился на 6,9%.

Экспорт синтетических смол сократился на 11,4%, стальных листов — на 8,6%, косметики — на 4,6%. С другой стороны, экспорт пластмассовых изделий увеличился на 9,9%, автозапчастей — на 17,1%.