Уфа, , 11:52 — REGNUM Арбитраж Башкирии 31 октября 2019 года начнёт рассматривать банкротный иск к муниципальному предприятию Давлекановского района республики «Банно-прачечный комбинат». Истцом выступает налоговая служба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от межрайонной ИФНС № 31 по региону был подан 15 октября 2019 года, на следующий день его приняли к производству. Сумма исковых требований — 741 285,4 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, МУП было учреждено 8 ноября 2006 года в городе Давлеканово для предоставления профильных услуг. Учредитель — администрация района. Уставный капитал — 100 тыс. рублей. С 23 апреля 2018 года учреждение числится в стадии ликвидации. В постановлении за подписью главы срок ликвидации составляет три месяца, но он уже на сегодня истёк, а процедура всё ещё не завершена.

Напомним, ранее банкротный иск был подан к муниципальным баням Нижнего Новгорода. Истцом выступало также налоговое ведомство. Иск впоследствии был оставлен без рассмотрения, дело прекратили. Это произошло после того как долг по налогам был погашен.

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