Киев, , 11:46 — REGNUM Украина модернизировала участок газопровода во Львовской области страны для увеличения реверса топлива из Польши, что поможет обеспечить надежное и бесперебойное прохождение наступающего отопительного сезона.

Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба компании «Укртрансгаз» — дочернего предприятия «Нафтогаза Украины», которое отвечает за работу ГТС, передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник уточняет, что реконструкция проводиласьа на компрессорной станции «Комарно» — сейчас там завершены строительно-монтажные работы и подключен новый технологический участок трубопровода-перемычки. Подчеркивается, что до конца октября планируется проведение тестового пуска в реверсном режиме, что станет финальным этапом работ на объекте.

Также «Укртрансгаз» отмечает, что обновленная конфигурация линейной части газопровода позволит транспортировать газ между Украиной и Польшей как в аверсном, так и в реверсном режимах. В частности, проектная мощность модернизированного участка составит 15 млн кубометров топлива в сутки в аверсном режиме и 18 млн кубометров топлива в сутки в реверсном режиме.

«Укртрансгаз» не информирует, связана ли эта реконструкция части ГТС с планами Украины получать американский сжиженный газ через Польшу.

ИА REGNUM напоминает, что в конце августа Украина, Польша и США подписали меморандум о трехстороннем энергетическом сотрудничестве. Согласно документу, Украина будет закупать американский сжиженный газ через газовый хаб в Польше. На церемонии подписания отмечалось, что в начале ноября в рамках соглашения сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Далее он поступит в польскую систему передачи после регазификации, а потом на Украину через газовое соединение в Хермановице. Конечным покупателем выступит компания «Энергетические ресурсы Украины», предполагается, что поставки будут осуществляться весь осенне-зимний период.