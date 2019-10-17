Москва, , 11:43 — REGNUM Сербия нуждается в газе из «Турецкого потока» в связи с неопределенностью с будущим транзитом через Украину. Об этом 17 октября заявил новый посол Сербии в России Мирослав Лазански.

Он подчеркнул, что сербская промышленность в основном работает на российском газе, а вопрос с проходящими через Украину газопроводами пока не определен.

«Именно поэтому мы вынуждены рассчитывать на газопроводы, проходящие через Турцию и Болгарию, то есть «Турецкий поток», — цитирует РИА Новости Лазански.

По его словам, строительство газопровода на территории Сербии идет по плану и завершится до конца 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за спора между участниками тендера на строительство болгарского участка газопровода «Турецкий поток» оказались сорваны планы по его частичному запуску до Сербии с начала 2020 года, в связи с чем российская сторона столкнулась с необходимостью продления контракта на транзит газа через Украину, который истекает в конце текущего года.

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