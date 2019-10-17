Джакарта, , 11:26 — REGNUM Японские бизнесмены приняли участие в 34-й торговой выставке Trade Expo Indonesia (TEI), которая проходит в индонезийской провинции Бантен с 16 по 20 октября 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

В первый день выставки стороны заключили торговые контракты стоимостью 200,79 млн долларов США. Речь идет о пяти меморандумов о взаимопонимании, в том числе четыре торговых контракта и один договор о создании совместного предприятия.

Известно, что эти двусторонние соглашения касаются бумажной продукции; продовольственных товаров и напитков, такие как джем, соевый соус, специи и сиропы; закупок переработанных замороженных продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Юсуф Калла выступил на открытии выставки Trade Expo Indonesia в Тангеранге.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-президент Индонезии о цели торговли: «Обеспечение процветания»