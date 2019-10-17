Москва, , 11:15 — REGNUM В сентябре 2019 года на долю люксовых автомобилей пришлось только 0,6% от общего объема проданных в России машин. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

За первый осенний месяц 2019 года на российском авторынке было реализовано 693 автомобиля сегмента Luxury — это на 1,5% выше показателя продаж прошлого года.

Mercedes-Benz S-Класс лидирует в этом сегменте по количеству проданных в сентябре авто, хотя продажи немецкой модели за отчетный период упали на 15%, до 160 экземпляров. Второе место принадлежит модели Audi A5, которая увеличила свои продажи на 31% (102 шт.). Замыкает тройку лидеров BMW 7-Серии, чьи продажи составили 73 экземпляра (-34%).

Четвертое и пятое места заняли BMW 6-Серии GT (68 шт.; +28%) и Mercedes-Benz AMG GT (42 шт.).

Напомним, в России по данным на 1 июля 2019 года зарегистрировано свыше 13 тысяч люксовых автомобилей.

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