Красноярск, , 11:00 — REGNUM Красноярский край с 2020 года переходит от федеральной социальной доплаты к пенсии к региональной. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 октября в краевом министерстве социальной политики.

Вопрос введения региональной доплаты к пенсии обсудили на совещании, которое провела министр социальной политики края Ирина Пастухова.

По её словам, в Красноярском крае прожиточный минимум пенсионера на 2020 год составит 10 039 рублей, что выше аналогичного федерального показателя (9311 рублей).

«В этом случае пенсионеру устанавливается региональная социальная доплата к пенсии», — уточнила Пастухова.

Данная доплата будет осуществляться за счёт краевого бюджета и федеральных субсидий. В 2020 году финансирование составит 3,3 млрд рублей.

В настоящее время число получателей федеральной социальной доплаты в крае составляет около 70 тысяч человек, уточнили в профильном министерстве, ссылаясь на информацию Пенсионного фонда РФ. Ожидается, что после увеличения прожиточного минимума в 2020 году число получателей вырастет до 107 тысяч.

Пенсионерам, чей доход не превышает 10 039 рублей, нужно до конца текущего года обратиться с заявлением в органы социальной защиты населения по месту жительства.

Напомним, по данным Красноярскстата, в регионе на начало 2019 года численность населения в возрасте старше 60 лет составила 560,4 тысячи человек.

Как уточнили в региональном отделении ПФР, в 2019 году средний размер страховой пенсии по старости в Красноярском крае составил 16 257 рублей. В регионе на 1 января текущего года насчитывалось 864 тысячи получателей пенсии, из них страховые пенсии получали 783 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии сократилось количество пенсионеров и увеличились пенсии.