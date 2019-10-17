Токио, , 10:55 — REGNUM В сентябре поток южнокорейских туристов в Японию сократился на 58%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Национальной туристической организации Японии (JNTO).

Согласно опубликованным данным, в сентябре текущего года, Японию посетили 201 200 граждан Южной Кореи, что на 58,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в июле число южнокорейских туристов, посещающих Страну восходящего солнца, сократилось на 7,6%, в августе — на 48%.

Кроме того, представители Банка Японии зафиксировали отрицательное влияние экспортных ограничений на отечественные компании. В частности, в отчетах ЦБ говорится, что южнокорейские компании наладили другие каналы поставок высокотехнологичного сырья и данные меры могут грозить Японии потерей доли на южнокорейском рынке.