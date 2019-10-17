Уфа, , 10:50 — REGNUM Дорожники Башкирии получили еще 54 единицы спецтехники. Об этом 17 октября сообщает пресс-службы республиканского правительства.

По словам генерального директора АО «Башкиравтодор» Андрея Пролипото, полученные автогрейдеры, тракторы, самосвалы, экскаваторы и погрузчики будут распределены по 36 филиалам предприятия по всей республике.

По его словам, в текущем году АО «Башкиравтодор» получило 97 спецмашин, стоимость которых составила порядка 500 млн рублей. Данную технику задействуют в строительстве, ремонте и содержании дорог.

По словам и.о. председателя государственного комитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству Тимура Мухаметьянова, на сегодняшний день дорожная инфраструктура республики полностью готова к зиме.