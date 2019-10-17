Волгоград, , 10:46 — REGNUM Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» изготовил опытную партию форм для получения слитков из чугуна с существенно увеличенной стойкостью. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Специально для увеличения периода эксплуатации изложниц весом 6,36 тонн специалисты разработали технологию производства форм с добавлением в чугун модификатора, содержащего титан. В результате стойкость новых форм повысилась почти на 30%.

Проведенные испытания показали, что стойкость чугуна, модифицированного новым материалом, выдерживает на 15 наливов больше, чем обычно. Благодаря этому расход изложниц, легированных титаном, уменьшается на 23%.

Ранее на «Красном Октябре» сообщили о нехватке рабочих и готовности наладить работу с высшими и средними учебными заведениями для восполнения дефицита кадров.

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