Москва, 17 октября 2019, 10:46 — REGNUM Выполнение рекомендаций, которые дает МВФ по преодолению рецессии мировой экономики, приведёт лишь к усугублению этой рецессии, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 17 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в качестве инструмента по восстановлению экономического роста МВФ посоветовал отменить торговые барьеры, а виновником замедления экономического роста назвал торговые войны и геополитическую напряжённость.
При этом Кагарлицкий обратил внимание, что единственная мера против рецессии, которая исторически срабатывает, это политика перераспределения ресурсов в пользу населения. Между тем так называемые экономические элиты, по мнению эксперта, возможно, и вовсе не хотят преодоления кризиса, так как с точки зрения их интересов уступки трудящимся ради преодоления рецессии являются большей проблемой, чем кризис как таковой.
Напомним, как сообщалось ранее, по мнению экономистов МВФ, основная причина спада мировой экономики — это торговые войны и геополитическая напряжённость. Бороться с рецессией МВФ предлагает путём отмены торговых барьеров, а также снижением неопределённости во внутренней политике стран.