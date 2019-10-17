Москва, , 10:46 — REGNUM Выполнение рекомендаций, которые дает МВФ по преодолению рецессии мировой экономики, приведёт лишь к усугублению этой рецессии, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 17 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в качестве инструмента по восстановлению экономического роста МВФ посоветовал отменить торговые барьеры, а виновником замедления экономического роста назвал торговые войны и геополитическую напряжённость.

«Они всё время принимают причину за следствие. Это очень типичное поведение либеральных экономистов. Торговые войны они выдают за причину падения экономики, но не могут внятно объяснить, почему эти торговые войны начались. Между тем торговые войны — это прямое следствие падающих рынков. Это симптом и результат, а не причина, — сказал Кагарлицкий. — Последние 30 лет МВФ рекомендует одно и то же, хотя выполнение их рекомендаций уже привело к великой рецессии. Но главная их задача состоит в том, чтобы не допустить никаких изменений. Они не хотят ничего менять. Возникает идиотская ситуация: бороться с кризисом предлагают теми мерами, которые как раз и ведут к усугублению этого кризиса».

При этом Кагарлицкий обратил внимание, что единственная мера против рецессии, которая исторически срабатывает, это политика перераспределения ресурсов в пользу населения. Между тем так называемые экономические элиты, по мнению эксперта, возможно, и вовсе не хотят преодоления кризиса, так как с точки зрения их интересов уступки трудящимся ради преодоления рецессии являются большей проблемой, чем кризис как таковой.

Напомним, как сообщалось ранее, по мнению экономистов МВФ, основная причина спада мировой экономики — это торговые войны и геополитическая напряжённость. Бороться с рецессией МВФ предлагает путём отмены торговых барьеров, а также снижением неопределённости во внутренней политике стран.