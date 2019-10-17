Певек, Чукотский АО, , 10:45 — REGNUM С 22 октября авиакомпания «ИрАэро» будет летать по маршруту Магадан — Певек — Магадан. Стоимость субсидированного билета в одну сторону — 7 050 рублей для всех пассажиров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации правительства округа, рейсы будут выполняться раз в неделю по вторникам на Ан-24. Максимальная вместимость борта — 33 пассажира.

«Экономически обоснованная стоимость билета на один рейс по данному маршруту составляет 35 тыс. рублей. Субсидирование осуществляется за счёт средств федерального бюджета, в этом году на эти цели направлено порядка 13 млн рублей», — пояснили в правительстве.

Также ожидается в скором времени продажа субсидируемых билетов по маршруту Москва — Певек — Москва. Билет в эконом-класс будет стоить 25 тыс. рублей в одну сторону.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, самолёт из Якутска при посадке выкатился за границы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Певек. Никто не пострадал.