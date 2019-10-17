Москва, , 10:38 — REGNUM Московский арбитраж отклонил претензии конкурсного управляющего банкрота «АйМаниБанка», отказавшись брать под арест имущество бывших топ-менеджеров банка, к которым предъявлены претензии на 17,08 млрд рублей. Суд не увидел оснований для обеспечительных мер в виде ареста. Заявитель пытается обжаловать вердикт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Арест в пределах свыше 17 млрд рублей госкорпорация требовала установить как обеспечительную меру до момента, пока не вынесено решение по основному требованию о привлечении к субсидиарной ответственности. То есть как минимум до 19 ноября 2019 года. Под арест предлагалось взять доли в юрлицах, здания в Московской области и движимое имущество общей стоимостью в пределах 17,06 млрд рублей. Претензии выставлены четырём бывшим руководителям.

Суд отметил, что доводы заявителя об обеспечительных мерах «носят предположительный характер», поэтому в аресте было отказано.

Напомним, банк, созданный летом 1992 года в Республике Алтай, а в 2013 году «переехавший» в Москву, остался без лицензии в октябре 2016 года. К тому моменту по размеру активов он занимал 150-е место в стране. К моменту отзыва лицензии у него была «финансовая дыра» на 14 млрд рублей — на такую сумму обязательства превышали стоимость активов. К началу августа 2019 года у банка установлены обязательства перед 2,1 тыс. кредиторов на общую сумму свыше 21,653 млрд рублей.

Читайте также: Судьба «АйМаниБанка»: уголовные дела, многомиллиардные долги