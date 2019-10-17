Железногорск, Красноярский край, , 10:30 — REGNUM Образец по производству ампул в Железногорске (Красноярский край) стал результатом сотрудничества двух российских госкорпораций — Росатома и Роскосмоса, сообщает 17 октября пресс-служба Горно-химического комбината.

Новое производство в конце прошлой недели посетил директор по развитию производственной системы Росатома (ПСР) Сергей Обозов.

«Сегодня нам показали производственные площадки на ИСС («Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» — прим. ИА REGNUM), где начинаются проекты по бережливому производству. Показав наш ПСР-образец, мы предложили организовать площадочное обучение 12 специалистов ИСС», — сказал представитель Росатома.

На комбинате напомнили, что 30 сентября в Москве состоялась встреча руководителей государственных корпораций. На ней Росатом, Роскосмос, Ростелеком, РЖД, ОСК обсуждали вопрос о создании ассоциации производственных систем для повышения эффективности и оптимизации деятельности государственных корпораций. В рамках сотрудничества будет происходить обмен опытом, вырабатываться единые стандарты к развитию производственных систем, формироваться базы данных проектов по развитию.

Читайте также: В Железногорске прошёл конкурс профмастерства сотрудников Атом-охраны