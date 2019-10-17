Пекин, , 10:26 — REGNUM Китайская национальная валюта юань, вероятно, укрепится, привлекая все больше капитала в страну, полагают китайские экономисты, сообщает 17 октября агентство Синьхуа.

Китайская валюта готова к устойчивому росту курса, поскольку учетная ставка юаня относительно высока, а международное использование Юаня постоянно увеличивается, пришли к выводу экономисты на ежеквартальном совещании Ассоциации ценных бумаг Китая.

В общей сложности девять экономистов высочайшего уровня из китайских компаний, связанных с ценными бумагами и три руководителя фирм фондового управления, приняли участие в заседании.

Несмотря на оказываемое давление, китайская экономика продолжает оказывает устойчивый рост. При этом, ряд частных компаний, а также производственных фирм демонстрируют свои лучшие показатели экономического роста.

Эксперты пришли к выводу, что власти Китая должны ускорить реформы финансовых рынков, что должно сыграть позитивное влияние на дальнейшее экономическое развитие, включая рост дохода на душу населения и урбанизации в стране.

Напомним, что летом 2019 года произошел резкий обвал курса юаня на фоне торговых войны, развязанных против Китая со стороны США. Хотя, официально Пекин отрицает какую-либо связь с этим, ряд экспертов считают, что падение курса юная — это асимметричный ответ Китая на действия США.