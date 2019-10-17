Сиань, Китай, , 10:17 — REGNUM Ведущий китайский производитель электромобилей компания BYD поставила более 50 тыс. электрических автобусов клиентам по всему миру, сообщает 17 октября агентство Синьхуа.

По словам ответственного генерального директора компании Лю Чжэюя, автобусы BYD поставляются в десятки стран и регионов мира, включая США, Великобританию, Японию, Индию и Чили. Автобусы поставляются в более чем 90 городов Европы, занимая около 20% местных рынков электрических автобусов. Среди стран АТР автобусы этого производителя пользуются популярностью в Японии, Южной Корее, Сингапуре и Индии. В частности, в Индии более половина электрических автобусов, курсирующих на улицах, произведены компанией BYD.

При этом, сианьская компания начала развивать направление электрических автобусов лишь в сентябре 2014 года. Сейчас же при годовом производстве пассажирских электромобилей более 300 тыс. единиц в год, компания стала одной из крупнейших производственных баз в Китае. Сейчас компания расширяет свое производство и строит исследовательские центры и фабрики в Бразилии, США и Нидерландах.