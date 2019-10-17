Москва, , 10:16 — REGNUM В течение дня 17 октября курс рубля, с большой вероятностью, не будет сильно меняться. Факторы противоположного воздействия на него во многом уравновешивают друг друга. Нефтяные котировки стабильны несколько дней около $59, отмечает в обзоре валютного рынка руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его мнению, сейчас против рубля играет исчерпание оптимизма на рынках по поводу возможной торговой сделки США и Китая, а также вероятной мягкости Брексита.

«За рубль выступают сегодня начинающийся налоговый период продажи валюты экспортёрами, а также выплаты купонов и погашения по гособлигациям ОФЗ очередных траншей. Эти средства могут быть направлены на новые покупки рублёвого госдолга, что позитивно для российской валюты. Таким образом, наиболее актуальный диапазон колебаний рубля на четверг — 63,8−64,5 руб/дол.», — пояснил эксперт.