Москва, , 09:53 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил с блокадой антироссийские санкции США и стран-сателлитов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

«В отношении нашей станы были введены санкции. Непростой период прошло наше государство, граждане нашей страны… В течение нескольких лет экономика страны была под ударом, нам необходимо было искать новые рынки, перестраиваться, и этот непростой этап был связан с тем, что США и Великобритании просто захотелось ослабить Россию… Санкции были введены и другими государствами под их давлением, это была своего рода блокада», — сказал Володин в ходе встречи с председателем Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо Рондоном.

Россия, как и Венесуэла, столкнулась с вмешательством во внутренние дела.

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