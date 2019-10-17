Бразилиа, , 09:47 — REGNUM Российская нефтегазовая компания «Роснефть» в результате поисково-разведочных работ в бассейне Солимойнс в Бразилии открыла новое газовое месторождение. Об этом 17 октября сообщил первый вице-президент компании Эрик Лирон.

«Пробурены четыре поисково-разведочные скважины. Открыто новое месторождение газа», — заявил Лирон в интервью ТАСС, добавив, что компанией был выполнен в Бразилии значительный объем поисково-разведочных работ.

Также он отметил, что в настоящее время компанией производится «оценка вариантов монетизации открытых запасов газа».

Отметим, компания «Роснефть» занимается в бассейне реки Солимойнс в Бразилии проектом по разведке и добыче углеводородов с газовым потенциалом. Ей принадлежат 13 лицензионных участков общей площадью около 32,6 тыс. кв. км с перспективными ресурсами нефти и конденсата, составляющими, по оценкам специалистов, около 176 млрд кубометров.