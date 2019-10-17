Барнаул, , 09:43 — REGNUM В теме введения так называемого «углеродного сбора» завязан целый клубок проблем и борьба интересов стран и регионов, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM возможность роста тарифов ЖКХ из-за нового «налога Чубайса», он пояснил:

«Это давняя история. Я еще в детстве узнал о прогнозах, что выброс углерода, точнее СО2 изменит климат. Хотя в те времена были и иные точки зрения, когда ученые оценили выброс катастрофического извержения вулкана Кракатау в Индонезии, который загрязнил атмосферу во много раз больше, чем загрязняет её человек. И вот уже не одно десятилетие ведется научный спор.

Заключали Киотский протокол, но на одной дискуссии по этому протоколу, где мне удалось побывать, ученые доказывали, что болота извергают громадные массы углерода. Сейчас заключили Парижское соглашение и передовиком стала Франция, но снижение углерода повлекло деформацию экономики и появилось протестное движение «Желтые жилеты». Тем не менее динамика Китая, где все сосредоточено на сжигании угля, явно настораживает.

Поэтому главная проблема в угле. Но судя по тому как развивается энергетика в России и Алтайском крае, то можно отметить, что и у нас пока ставка делается на уголь. Особенно это проявилось десять лет назад, когда ТЭЦ планировали перевести на газ. Но кто-то пролоббировал, и Путин согласился резко поднять цену на газ. Естественно возобладали интересы угольщиков и котлы на газе на наших барнаульских ТЭЦ остановлены. А к интересам угольщиков добавились интересы производителей труб для теплоцентралей…

А в результате весь мир пошел в ЖКХ к идеологии «двух труб», когда в дом заходит труба газа и воды, а в России осталась «угольная архаика», когда тепло вырабатывается не от газа в квартирах, а на угольных ТЭЦ и далее расходится с громадными потерями по теплотрассам и бойлерным. Так что здесь целый клубок проблем. Тем более, что зайдя в Алтайский край СГК попросила губернатора Карлина, что в Барнауле, что в Рубцовске резко повысить цену не тепло. Губернатор согласился. Так что в теме «углерода» целый клубок проблем и борьба интересов стран и регионов».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что инициатива по внедрению в России так называемого углеродного сбора может вызвать подорожание коммунальных услуг сообщили «Известия». Как пояснил член комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по экологии и природопользованию Максим Довгялло, введение платы за углерод поднимет цены на тарифы для населения, а также увеличит транспортные расходы, что в итоге подстегнёт инфляцию.

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