Нью-Дели, , 09:46 — REGNUM Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что Объединенные Арабские Эмираты намерены инвестировать более 7 млрд долларов в агропромышленный комплекс Индии. Об этом 17 октября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Пиюш Гоял, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что различные частные корпорации из ОАЭ инвестируют 5 млрд долларов в агропромышленные мегапроекты в индийских городах. По словам министра торговли и промышленности южноазиатского государства, ещё 2 млрд долларов будут инвестированы в создание растениеводческих предприятий, а также объектов инфраструктуры и складских помещений на территории Индии для материально-логистического обеспечения указанного сектора промышленности.

Ранее представители Emaar Group, выступающей координатором инвестиционной программы со стороны ОАЭ, отметили, что указанный проект сыграет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов. Ожидается, что капиталовложения помогут создать в Индии более 200 тысяч рабочих мест.