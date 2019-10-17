Магас, , 09:33 — REGNUM В Ингушетии планируют повысить собираемость налогов с помощью специальной комиссии. Решение о ее создании принял глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщили ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе руководителя региона.

О своем решении глава республики сообщил в ходе встречи с заместителем руководителя Федеральной налоговой службы РФ Дмитрием Сатиным и начальником управления кадров ФНС России Игорем Шевченко.

Калиматов заявил, что намерен лично возглавить данную комиссию. Кроме него, в эту структуру, призванную увеличить поступление налогов в бюджет республики, войдут руководители всех ответственных структур.

«Мы сможем восстановить бюджет республики при условии, что налогоплательщики станут добросовестнее относиться к своим обязательствам», — считает Калиматов.

Работа комиссии будет заключаться в выявлении недобросовестных налогоплательщиков и понуждению их к оплате налогов в полном объеме.