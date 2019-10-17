Горно-Алтайск, , 09:32 — REGNUM Стоимость частных домов в России, несколько увеличившись летом, осенью вернулась к значениям начала года. По сравнению с январём 2019 года, недвижимость в целом по стране подорожала на 0,4%. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

По итогам исследования выяснилось, что дома в Республике Алтай являются одними из самых недорогих в стране. Средняя цена дома здесь составила около 2,39 млн рублей, что позволило региону занять 79 место из 82.

Нижнюю строчку в таблице заняла Еврейская автономная область, где частный дом можно купить в среднем за 2,02 млн рублей. За ней следуют Курганская и Кемеровская области. Впрочем, стоит отметить, что некоторых субъектов в списке нет, таких как Республика Тува.

Самые дорогие дома ожидаемо оказались в Москве, где за дом придётся заплатить уже 17 млн рублей. Средний же по стране дом стоит 4,6 млн.

Между тем стоимость квартир в российских новостройках увеличивается быстрыми темпами. Как сообщало ИА REGNUM, цена квадратного метра за последний год выросла почти на 12%.

Читайте также:

Новостройки в России выросли в цене почти на 12%

Бурятия стала лидером в России по росту цен на жильё