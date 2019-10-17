Москва, , 09:31 — REGNUM В России существует тенденция к тому, чтобы занижать вредность условий труда, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения Российской Федерации Павел Кудюкин. Об этом он заявил 17 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что российская экономика несет большие потери из-за производственных травм или неудовлетворительных условий труда.

«Как правило, нарушение техники безопасности связано с нарушением технологии, когда начинают пропускать какие-то операции, либо делать их халтурно. Зачастую правилами безопасности и охраны труда пренебрегают ради того, чтобы увеличить выработку. Это результат неадекватной системы нормирования труда и его оплаты», — сказал Кудюкин.

При этом он отметил, что предпринимателей можно стимулировать к тому, чтобы они повышали меры по охране труда, в том числе и экономически. Например, привязать размер страховых выплат к реальной ситуации с условиями труда. При этом, как уточнил Кудюкин, надо менять систему оценки условий труда, так как ситуация, сложившаяся на сегодняшний день, дает работодателям возможность приукрашивать положение дел с той же вредностью на производстве. Кроме того, по мнению Кудюкина, низкое качество условий охраны труда в РФ связано и со слабостью профсоюзов, которые могли бы заставить работодателей более активно заниматься улучшением условий труда и повышением его безопасности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда РФ только в 2018 году потери российской экономики по причине производственных травм или неудовлетворительных условий труда составили 1,67 трлн рублей, что составляет 1,6% ВВП страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты оценили потери экономики России от несоблюдения норм труда