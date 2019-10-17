Москва, 17 октября 2019, 09:31 — REGNUM В России существует тенденция к тому, чтобы занижать вредность условий труда, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения Российской Федерации Павел Кудюкин. Об этом он заявил 17 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что российская экономика несет большие потери из-за производственных травм или неудовлетворительных условий труда.
При этом он отметил, что предпринимателей можно стимулировать к тому, чтобы они повышали меры по охране труда, в том числе и экономически. Например, привязать размер страховых выплат к реальной ситуации с условиями труда. При этом, как уточнил Кудюкин, надо менять систему оценки условий труда, так как ситуация, сложившаяся на сегодняшний день, дает работодателям возможность приукрашивать положение дел с той же вредностью на производстве. Кроме того, по мнению Кудюкина, низкое качество условий охраны труда в РФ связано и со слабостью профсоюзов, которые могли бы заставить работодателей более активно заниматься улучшением условий труда и повышением его безопасности.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда РФ только в 2018 году потери российской экономики по причине производственных травм или неудовлетворительных условий труда составили 1,67 трлн рублей, что составляет 1,6% ВВП страны.
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