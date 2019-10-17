Кейптаун, , 09:29 — REGNUM Сотрудники Государственной южноафриканской компании по электроснабжению Eskom принесли официальные извинения жителям ЮАР за последний период отключения электроэнергии, который начался в среду, 16 октября. Об этом передает ВВС Africa.

В заявлении представителей Eskom говорится, что способность компании генерировать электричество пострадала из-за проблем с «техническим обслуживанием».

«Серьезное ограничение поставок возникло из-за высокого уровня незапланированных поломок … [например] пять энергоблоков недоступны из-за протечек в трубе котельной», — говорится в заявлении компании.

«Мы безоговорочно приносим свои извинения южноафриканцам за то негативное влияние, которое они могут оказать на них», — добавили в компании.

В Eskom также призвали жителей страны к «экономному» использованию электричества в течение дня. Это не первый раз, когда Eskom прибегает к отключениям электроэнергии, сообщают журналисты. Аналогичные меры были введены ранее в этом и прошлом году, а также в 2008 и 2015 годах. Проблемы были вызваны сочетанием растущего спроса, роста затрат, падения доходов, разрушения инфраструктуры и десятилетий коррупции и плохого управления. Более половины долга Eskom гарантировано правительством, что составляет 15% государственного долга. Международные банки называют Eskom самой большой угрозой для экономики ЮАР, сообщает ВВС.