Москва, , 09:21 — REGNUM Нефть Brent слегка подорожала накануне, 16 октября, расположившись в районе отметки 59 долларов за баррель. Не сумев дотянуться до отметки 60 долларов, котировки отступили, показав слабо выраженный позитивный настрой, который, к слову, уже угасает на утренних торгах в четверг, 17 октября, пояснил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. В его обзоре нефтяного рынка также сказано:

Добыча нефти Money-matters.ru

«С одной стороны, рынок получил умеренную поддержку со стороны позитивных комментарием на тему Брексита и возможной сделки. С другой — слабые данные по американским розничным продажам напомнили инвесторам о рисках рецессии и, соответственно, ослабления мирового спроса на энергоносители.

Также против покупок выступил еженедельный отчет API, который отразил рост запасов сырой нефти в США на 10,5 млн баррелей, тогда как запасы бензина и дистиллятов сократились на 934 тыс. и 2,9 млн баррелей соответственно. Если сегодня официальный отчет минэнерго подтвердит масштабный прирост запасов нефти, давление на Brent только усилится.

С технической точки зрения котировкам нужно удержаться над уровнем 58 долларов, чтобы не лишиться шансов вернуться выше барьера 60 долларов в ближайшей перспективе при появлении подходящего драйвера. Таковым могут послужить новости о заключении сделки по Брекситу или позитивные комментарии с торгового фронта».