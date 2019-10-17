Сеул, , 09:19 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics вошла в топ-10 ежегодного рейтинга «Лучшие мировые бренды» (Best Global Brands). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей представителей консалтингового агетнства Interbrand.

Согласно опубликованным данным, южнокорейская компания заняла 6-ю строчку в списке. Известно, что Samsung Electronics занимает данную позицию на протяжении восьми лет подряд.

Стоимость бренда компании оценивается в $61,09 млрд, что на 2% больше по сравнению с прошлогодним показателем.

В 2011 году южнокорейская компания занимала 17-ю строчку рейтинга, а 2012 году — 9-ю строчку ($3,29 млрд), в 2013 году — 8-ю строчку ($3,96 млрд), с 2014 по 2016 год — 7-ю строчку ($4,55 млрд — 5,18 млрд).

Известно, что в данный список также попали автомобилестроительные компании Hyundai Motor (36-е место, $14,15 млрд) и KIA Motors (78-е место, $6,42 млрд).

В пятерку рейтинга вошли: Apple, Google, Amazon, Microsoft, Coca-Cola.