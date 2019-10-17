Новосибирск, , 09:14 — REGNUM Отраслевое объединение экспортеров сахара планируется к созданию в 2020 году. В России наблюдается перепроизводство этого продукта, сообщила 17 октября заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании в Новосибирске.

Она напомнила, что в России «плохая» ситуация по сахару — низкая цена из-за перепроизводства. Минсельхоз обсуждает с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и правительством возможность создания экспортного объединения.

По словам Лут, разработан и запущен проект соответствующего постановления, объединение начнет работать в 2020 году. Необходимо сократить производство сахара в РФ или продавать его за рубеж по более низким ценам.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года оптовые цены на сахар в России снизились до пятилетнего минимума — 26,9 рубля за килограмм.

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