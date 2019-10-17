Москва, , 09:14 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил санкционную политику в отношении стран, в том числе Венесуэлы, а также торговые войны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

«Мы осуждаем односторонние санкции. Мы считаем, что это неприемлемо. Наша позиция в этом вопросе, надеюсь, будет получать все большую поддержку. Санкции, вмешательство во внутренние дела привносят кризисы, которые на земном шаре приобретают все большее количество участников», — заявил Володин в ходе встречи с председателем Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо Рондоном.

Санкции действуют не только в отношении Кубы, Венесуэлы, но в отношении стран в Азии.

«Считаем, что это недопустимо», — подчеркнул Володин.

Также спикер Госдумы заявил о недопустимости развязывания торговых войн, что происходит в отношении России, Турции, Ирана: от этого страдают другие страны.

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