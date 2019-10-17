Екатеринбург, , 09:11 — REGNUM

На свердловских предприятиях работает около 200 тысяч человек предпенсионного возраста. Об этом сообщает ЕАН.

Всего в регионе работает 2 млн 100 тысяч жителей, из них 91 тысяч 900 — мужчины от 55 до 59 лет и 105 тысяч 600 — женщины от 50 до 54 лет.

Данные были указаны руководителем свердловской Гострудинспекции Фёдором Кравцовым на обсуждении, посвящённом соблюдению требований трудового законодательства в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свердловские предпенсионеры смогут получать образование по стандартам WorldSkills в колледжах и техникумах региона. Такая возможность появилась благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография».

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