Пекин, , 08:54 — REGNUM Китай с января по август 2019 года экспортировал игрушек на $31,52 млрд, что на 16,7% выше, чем годом ранее, сообщили в Китайской ассоциации игрушек и товаров для несовершеннолетних 17 октября во время проходящей в Шанхае Китайской детской выставки.

Экспорт включает в себя плюшевых животных, кукол, обучающие игрушки, коляски, игровую технику и рождественские товары, сообщили в ассоциации. Столь внушительный двузначный рост демонстрирует упругость китайской индустрии игрушек, сообщила президент ассоциации Лян Мэй.

Научные инновации подстегнули и изменение в индустрии игрушек Китая, увеличив конкурентоспособность произведённых в Китае игрушек на мировом рынке.

Отметим, что более 100 тыс. новых продуктов, произведенных китайскими предприятиями и предприятиями 30 стран мира, было представлено на трехдневной выставке, которая открылась 16 октября.