Москва, , 08:50 — REGNUM Просьба Министерства транспорта РФ и госкорпорации «Автодор» о выделении 44 млрд рублей на устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) не нашла поддержки в Минфине. Об этом пишет 16 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Речь идет об участках, без которых не получится полноценного кольца с безостановочным движением», — поясняют в «Автодоре».

Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко подтвердил, что в бюджете не предусмотрены дополнительные расходы на устранение «узких мест». Пока такие участки остаются в списке объектов, деньги на которые нужно найти.

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Так, около 20 млрд рублей нужно на строительство участка ЦКАД между трассами М10 и М11, еще 7,5 млрд рублей — на обход деревни Малые Вяземы на пересечении ЦКАД и Можайского шоссе, в 5 млрд рублей обойдется перенос газопроводов и нефтепроводов на юге ЦКАД, а в 1,8 млрд рублей — строительство развязки кольцевой дороги с Волоколамским шоссе.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости дополнительного финансирования строительства ЦКАД стало известно в марте 2019 года. Однако ранее, в октябре 2018 года, президент РФ Владимир Путин поручил не допустить увеличения стоимости ЦКАД. Кольцевая дорога вокруг Москвы строится с 2014 года.

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