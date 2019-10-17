Москва, , 08:36 — REGNUM В России объявлены цены на BMW 2 серии Gran Coupe. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

Сообщается, что в российской линейке агрегатов нового автомобиля будут два мотора. Один из них — 140-сильный BMW 218i, работающий с 7-скоростным «роботом» Steptronic. Модель с этим движком будет стоить от 2 млн 280 тыс. рублей. Второй двигатель — 306-сильный BMW M235i xDrive со спортивной 8-скоростной коробкой «автомат» Steptronic. Авто с этим мотором будет стоить значительно дороже — от 3 млн 490 тыс. рублей.

Кроме того, в России будет продаваться модификация BMW 218i Gran Coupe Online Edition по цене 1 млн 990 тыс. рублей. Эта версия имеет двухцветные 17-дюймовые диски Double-spoke 548 из лёгкого сплава, спортивные кресла с электрическим подогревом, аудиосистему Hi-Fi и многое другое.

Официальная премьера новинки состоится на автомобильном салоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года, а в продажу она поступит в марте 2020 года.

Напомним, в сентябре 2019 года в мире было продано 248 684 новых авто компании BMW, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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