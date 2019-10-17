Пекин, , 08:13 — REGNUM Представители Сянси-Туцзян-Мяосского автономный округа провинции Хунань в центральной части Китая провел в Пекине заседание по привлечению инвестиций, сообщает 16 октября агентство Синьхуа.

Округ подписал около 20 проектов на сумму 12,2 млрд юаней (около $1,74 млрд) с рядом корпораций из Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй. Ключевые проекты затрагивают сферу обновления промышленных мощностей, культурного туризма, биомедицины и современного сельского хозяйства.

Кроме того, округ намерен принять целый ряд мер по улучшению делового климата и сформулирует приоритетную политику в налогообложении, финансах и землепользовании, электроэнергетике и привлечении кадров, инвестициях и открытии экономики.

Отметим, что в текущем году центральные и западные регионы Китая показали демонстрируют в 2019 году превосходные результаты. В частность, двенадцать западных регионов и шесть центральных провинций показали рост торговли на уровне 11,8% и 12,4% соответственно в период с января по сентябрь.