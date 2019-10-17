Москва, , 08:12 — REGNUM Немецкая автокомпания Audi приступила к продажи в России ограниченной партии Audi RS 5 Sportback. Об этом сообщает пресс-служба немецкой марки.

Всего в российских дилерских центрах завезено 10 спортивных машин с особой окраской кузова. Экстерьер новинки выделяется короткими свесами и внушительным капотом с выразительной рельефной накладкой powerdome. Колесные арки машины расширены на 15 мм, а поверх них установлены накладки quattro.

Под капотом Audi RS 5 Sportback расположен 450-сильный мотор V6 2.9 TFSI, который позволяет спорткару набрать 100 км/ч за 3,9 с. При этом максимальная скорость авто составляет 280 км/ч. Двигатель агрегатируется с модернизированной 8-скоростной коробкой передач tiptronic. Привод у автомобиля 4×4.

Напомним, в августе 2019 года российские автолюбители купили 1335 новых автомобилей компании Audi. Это на 1% выше результата августа 2018 года. За восемь месяцев текущего года в России был реализован 9931 автомобиль Audi, что соответствует уровню прошлого года.

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