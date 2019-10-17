Москва, , 08:05 — REGNUM В сентябре 2019 года в Российской Федерации средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта составила 76,76 рубля за килограмм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября сообщила пресс-служба российской Гильдии пекарей и кондитеров.

«16 октября 2019 г. на сайте РИА Новости появилась информация, которая мгновенно была продублирована информагентствами и другими средствами массовой информации: «Названы регионы с самыми высокими ценами на хлеб», — сообщила гильдия. — РИА, со ссылкой на исследование не названных аналитиков сообщило, что «в период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года больше всего подорожал ржаной хлеб — на 20 процентов, до 36 рублей. Подчеркивается, что он является самым дорогим».

Как подчеркнули в гильдии, эта информация не отражает рыночную ситуацию и может спровоцировать негативную реакцию потребителей по отношению ко всему хлебопекарному сообществу. Кроме того, уточняется, что по данным федеральной статистики, в сентябре 2019 года в Российской Федерации средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта составила 76,76 рубля за килограмм (рост к сентябрю 2018 года на 8,1%).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию проведенному IT-компанией «Эвотор» наиболее высокие средние цены на хлеб в России по итогам сентября оказались в Санкт-Петербурге, а наиболее низкие — в Перми и Нижнем Новгороде.

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